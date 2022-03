De Graafschap beëindigt ongeslagen reeks FC Eindhoven

De Graafschap was zeker in de eerste helft duidelijk sterker. Dat leidde in de 34e minuut tot de treffer voor de bezoekers door Camiel Neghli. Mees Kaandorp maakte er op slag van rust zelfs 0-2 van. In de tweede helft kwam FC Eindhoven terug door een doelpunt van Jens van Son. Het lukte de ploeg van coach Rob Penders echter niet om voor de gelijkmaker te zorgen.

Dhoraso Moreo Klas dupeerde zijn eigen ploeg door in de eerste helft de bal in eigen doel te werken. Die fout zette de middenvelder van ADO vijf minuten later recht met de gelijkmaker. In de tweede helft bracht Christian Conteh de thuisploeg opnieuw op voorsprong en zorgde Jacky Donkor zelfs voor de 3-1. Thomas Verheydt had nog wat terug kunnen doen, maar hij schoot zijn strafschop op de paal.