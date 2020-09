De Graafschap-directeur over nieuwe maatregelen: ‘Voelt als een mes in onze rug’

,,Wij stoppen als De Graafschap, en met ons ook de andere clubs in het profvoetbal, ongelooflijk veel energie in een veilig verloop van de wedstrijden en het voorkomen van nieuwe besmettingen.”



Alle coronagerelateerde maatregelen - inclusief de wekelijkse testen voor spelers en stafleden - kosten De Graafschap in totaal zo’n 100.000 euro, schat Ostendorp. Zijn club krijgt ook veel complimenten van de betrokken instanties. Zoals van de KNVB-auditor, afgelopen zondag aanwezig op De Vijverberg in het thuisduel met NEC. ,,Maar ook van de politie, geneeskundigen en de gemeente Doetinchem. Als door die complimenten dan zo een streep door wordt gezet, voelt dat enorm onterecht en pijnlijk.”

De directeur vraagt zich hardop af wat voetballen zonder publiek oplost. ,,Waar gaan mensen dan voetbal kijken? De wedstrijden worden toch live uitgezonden. En hoeveel besmettingen zijn er nu daadwerkelijk ontstaan in de stadions? Ik heb daar nog geen signalen van ontvangen.”

‘Veiligheid voorop’

„Dit is ongelooflijk zuur”, vindt Rob Toussaint, directeur van Heracles. „Als je ziet wat we als clubs hebben geïnvesteerd in tijd en geld om alles veilig en ordentelijk te laten verlopen. We hebben er alles aan gedaan.”

„Vanzelfsprekend staat veiligheid voorop, dat hebben we in de stadions ook laten zien”, gaat Toussaint verder. „Maar ik zie geen duidelijke lijn. Waarom beslissen burgemeesters hoeveel mensen er in de Efteling en het Rijksmuseum mogen? En mogen de burgemeesters dat niet bij de stadions doen? Onze regio staat er nog steeds vrij goed op en de meeste fans komen uit de buurt.”

Volgens Toussaint is het niet bewezen dat het publiek in de stadions invloed heeft op het aantal besmettingen. „Daarom zeggen we steeds: onderzoek het, ga testen. Dat wilden wij graag in ons stadion doen, maar die mogelijkheid krijgen we niet.”

Het kantoorpersoneel in het Almelose stadion werkt vanaf woensdag weer thuis. Toussaint: „Ik vind drie weken lang, als het vanaf morgen ingaat, geldt het voor drie wedstrijden.” Voor Heracles zit daar de thuiswedstrijd tegen RKC in. Zaterdag speelt de club tegen Vitesse.

Volledig scherm © BSR Agency