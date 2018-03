De Graafschap doet geen aangifte na rellen bij Go Ahead Eagles

Luuk de Jong is weer de vriendelijke én scorende grote reus

10:36 Marco van Basten schilderde 31 jaar geleden in De Meer een kunstwerk, met het lange lijf van FC Den Bosch-keeper Jan van Grinsven als stille, verslagen en bewonderende getuige. Zijn omhaal benaderde de perfectie en spreekt tot de dag van vandaag tot de verbeelding. Wie het na probeerde te doen, maakte regelmatig kennis met pijnlijke ruggenwervels of een gat in de lucht. Veel spelers jagen hun hele carrière vergeefs op iets waar er ook maar enigszins bij in de buurt komt. Ook Luuk de Jong had bij PSV al een paar keer geprobeerd het ultieme bewijs van beheersing, techniek, timing en souplesse te demonstreren.