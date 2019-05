De Graafschap evenaart record met negende degradatie

Advocaat trots op zijn spelers: ‘Geweldig om zo af te sluiten’

28 mei Totale ontlading in Arnhem, waar FC Utrecht vanavond knap met 0-2 won van Vitesse en daarmee een Europees ticket binnensleepte. En: een fraai afscheid van Dick Advocaat als hoofdtrainer in Nederland. ,,De kans is het grootst dat ik stop, dat is duidelijk.’’