De Graafschap hield ooit Ajax van de titel, maar kampt nu met dezelfde druk

Wordt ‘verrader’ Seuntjens de promotie­held van De Graafschap? ‘Ik wil de club in eredivisie achterla­ten’

11 mei Ralf Seuntjens (32) staat met De Graafschap voor een zinderende apotheose in de jacht op promotie naar de eredivisie. Met drie kapers op de kust (Go Ahead Eagles, Almere City en zijn toekomstige club NAC Breda) is de druk enorm bij de Doetinchemse club. De eerder verguisde topscorer droomt van een heldenrol tegen Helmond Sport morgenavond (20.00 uur) op De Vijverberg.