De Graafschap wil niet oefenen tegen Cambuur

Beide ploegen staan ook tegenover elkaar in het openingsweekend van de Keuken Kampioen Divisie en dat was voor de Doetinchemmers reden zich terug te trekken voor de wedstrijd die zou worden afgewerkt bij Leeuwarder Zwaluwen. ,,Als SC Cambuur zijnde betreuren we dit zeer en zijn we ondertussen druk bezig om een vervanger te zoeken. Zodra hier meer over bekend is communiceren we dat direct'', meldt de club op de website.