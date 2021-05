De Graafschap zet trainer Mike Snoei op straat na totaal mislukte promotiemissie

Het ontslag van Snoei wordt gemeld door bronnen binnen de spelersgroep. De selectie kwam woensdag voor de laatste keer dit seizoen bijeen en werd door Snoei op de hoogte gebracht van zijn vertrek. Nadat De Graafschap er twee wedstrijden op rij (1-1 tegen Jong Ajax en 0-0 tegen Helmond Sport) niet in slaagde te promoveren, ging het daarna in de eerste ronde in de play-offs tegen Roda JC (2-3) ook mis.

Snel na de uitschakeling werd duidelijk dat de positie van Snoei onhoudbaar zou worden. Het publiek keerde zich massaal af van de oefenmeester, die in het verleden ook al werd ontslagen bij Vitesse, Sparta en Go Ahead Eagles. Ook een aantal spelers uitte - zowel intern als extern - forse kritiek op Snoei.

Afkoopsom

Snoei is twee jaar trainer geweest van De Graafschap. In zijn eerste seizoen leek promotie ook bijna een feit, totdat het coronavirus roet in het eten gooide. Het contract van Snoei, dat eerder dit jaar tot medio 2022 werd verlengd, moet door de Doetinchemse club worden afgekocht. Het is de tweede keer dat de clubleiding in de buidel moet tasten voor Snoei. Bij zijn komst in juli 2019 werd aan zijn vorige club Telstar een afkoopsom van 60.000 euro betaald.