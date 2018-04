De hoogst opmerkelijke cijfers van Castaignos

De spits is door de prent tegen NAC van afgelopen zaterdag geschorst voor het duel met Sparta. Dat was zijn vijfde gele kaart van dit seizoen.

Maar Castaignos (25) schoot in de competitie pas drie keer op doel. Dat heeft statistiekenbureau Opta becijferd.

Castaignos werd door Vitesse in de zomer gehuurd van Sporting. De voormalige aanvaller van Feyenoord, FC Twente, Inter Milaan en Eintracht Frankfurt kon de verwachtingen niet waarmaken. In de competitie kwam hij tot twee goals, zowel uit als thuis tegen Excelsior. In de Europa League scoorde de spits tegen OGC Nice.