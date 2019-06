De Jong en Blind na lang en mooi seizoen: ‘Nederland staat weer achter ons’

Frenkie de Jong was na afloop vooral complimenteus over Portugal, dat een goede finale speelde. ,,Portugal hield het erg compact, maar wij hebben zelf ook niet voldoende gedaan vandaag. En dan heb ik het ook over mezelf. Of het met frisheid te maken had, weet ik niet. Dat is ook geen excuus. We speelden niet goed, maar Portugal was ook niet veel beter dan Nederland. We hebben weer laten zien wie we zijn. Ik denk dat iedereen nu rekening met ons houdt. Of we het EK kunnen winnen? We hebben de laatste tijd landen van naam geklopt. Maar laten we eerst het EK maar halen.’’



Daley Blind speelde dit seizoen 57 wedstrijden voor Ajax en ook nog tien interlands voor Oranje. ,,Gebrek aan frisheid is geen excuus. Misschien leek Portugal in de eerste helft frisser, maar wij waren dat dan in de tweede helft. Het is jammer dat we in de eindfase net niet scherp genoeg waren. De winst is dat de mensen weer achter ons staan. Het geloof is terug. Deze finale hadden we graag gewonnen, maar Oranje groeit. Dat is belangrijk. Dat er nu misschien een inhaalrace moet volgen voor de kwalificatie voor het EK, daar ben ik niet mee bezig. We moeten deze lijn gewoon doortrekken.’’