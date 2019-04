De Jong neemt zieke Natan (14) via robot virtueel het veld mee op

De Koning dit keer als tegenstan­der terug bij TOP Oss

17:25 Oud-trainer van TOP Oss Hans de Koning is vrijdagavond voor even terug in het Osse Kuipje, ditmaal als tegenstander. Huidig TOP Oss-trainer Klaas Wels kijkt er naar uit zich te meten met zijn Volendamse evenknie.