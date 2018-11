De Jong nog niet content: ‘Nu gaan we voor Champions League-overwintering’

Frenkie de Jong is na de 1-1 bij Benfica blij dat Ajax ook na de winterstop in Europa zal spelen, maar wil er nu voor zorgen dat dat op het hoogste niveau is.

De middenvelder baalde van de eerste helft van Ajax. ,,We begonnen niet goed en durfden niet echt te voetballen”, vertelde hij tegenover Veronica. ,,We speelden de bal wel rond, maar vooral om 'm in bezit te houden en niet om 'm naar voren te spelen. Zij kregen niet veel grote kansen, maar de 0-1 was redelijk verdiend.”

Het had bij rust overigens 1-1 moeten staan, maar Donny van de Beek schoot zelf (voorlangs) in plaats van de bal op de volledig vrijstaande De Jong te geven. ,,Hij moest snel handelen, maar op dat moment was ik wel even boos. De bal ging net aan me voorbij, anders had ik hem zo kunnen intikken.”

Na rust liet Ajax wat meer zien. ,,Het was voetballend een stuk beter. De trainer zei in de rust dat we meer onszelf moesten zijn. Dat deden we.

Winnen was top geweest, maar uiteindelijk is 1-1 geen slecht resultaat, want we spelen na de winter ook sowieso Europees voetbal. Maar nu gaan we voor overwintering in de Champions League.”