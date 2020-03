De Jong: Schmidt heeft overtuiging dat hij zijn speelwijze er snel in krijgt

PSV ontsloeg afgelopen december Mark van Bommel. Ernest Faber is nu interim-trainer, maar van hem is al bekend dat hij na dit seizoen in zijn functie als hoofd jeugdopleiding terugkeert. ,,Er was nu een kans om een open keuze voor de hoofdtrainer te maken”, zegt De Jong. ,,We zijn eerst met Schmidt in gesprek gegaan. We hebben ook alleen met hem gesproken. Het contact is net voor de kerst gelegd. Gelukkig was de interesse wederzijds.”