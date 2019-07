De Jong trapte op de rem, waar anderen gas willen geven

Door Mikos Gouka



Vriend en vijand weet dat een invloedrijke stroming binnen Feyenoord al geruime tijd dolgraag Robert Eenhoorn als algemeen directeur aan de slag ziet gaan in de Kuip. Of de weg voor de voormalig profhonkballer naar Rotterdam nu wagenwijd openligt nu Jan de Jong zijn biezen heeft gepakt bij Feyenoord, is vooralsnog nog de vraag.



Maar er is sinds gisteren een vacature. Feyenoord wil snel handelen in de jacht op een nieuwe baas, zo liet president-commissaris Toon van Bodegom gisteren weten. ,,We verwachten op redelijke termijn een opvolger te kunnen vinden’’, aldus Van Bodegom.