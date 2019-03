De Jong twijfelt wegens gezondheid vrouw aan langer verblijf bij De Graafschap

De Graafschap-trainer Henk de Jong stoort zich aan de geruchten over een mogelijke overstap naar een andere club. De coach kan zijn contract bij de Doetinchemse eredivisionist met één of twee jaar verlengen, maar heeft extra bedenktijd gevraagd.

De Jong twijfelt vanwege privéomstandigheden over een langer verblijf bij De Graafschap, zo liet hij eerder deze week weten. ,,Het heeft met de gezondheid van mijn vrouw te maken’', maakt de coach nu kenbaar. ,,Zij is niet fit. Dat is de reden dat ik de tijd nodig heb om na te denken over mijn toekomst.”

Lees ook De Graafschap doet trainer De Jong nieuwe aanbieding Lees meer

Het gezin van De Jong woont nog in Drachten. ,,Ik heb een heel mooie aanbieding van De Graafschap ontvangen. Ik heb het ook geweldig naar mijn zin. Maar ik moet goed afwegen of het gezien mijn thuissituatie verstandig is mijn contract te verlengen.”

Door inhoudelijk over zijn privésituatie naar buiten te treden, hoopt De Jong een einde te maken aan de geruchtenstroom die de laatste dagen op gang is gekomen. ,,Op sociale media wordt meteen van alles gesuggereerd, terwijl mensen niet weten wat er precies aan de hand is’', zegt De Jong, die in verband is gebracht met clubs als SC Cambuur, PEC Zwolle en SC Heerenveen. ,,Dat ik naar een andere club zou gaan, is uit de lucht gegrepen. Daar baal ik van, ook al weet ik hoe het in de voetballerij werkt.’’