De Jong waakt voor onderschatting: ‘Feyenoord is beter dan Heracles’

,,Het is ook niet zo dat ze bij mij thuis teleurgesteld waren toen ik liever naar de jeugdopleiding van Willem II wilde dan naar die van Feyenoord", vervolgt De Jong. ,,Zo fanatiek waren ze echt niet hoor. Ik vond het wat gemoedelijker bij Willem II, terwijl het vanuit mijn geboorteplaats Arkel korter reizen naar Rotterdam was." Wie De Jong nu ziet voetballen bij Ajax en het Nederlands elftal kan zich bijna niet voorstellen dat hij bij Willem II niet verder is gekomen dan drie invalbeurten. De middenvelder pingelt zo sierlijk over het veld, dat hij bijna wekelijks op de voorpagina's van Spaanse sportkranten staat. En als we sommige Engelse journalisten mogen geloven, dan heeft Manchester City nu al 80 miljoen euro voor hem over.

De inmiddels 21-jarige De Jong kan alleen maar gissen waarom hij drie jaar geleden bij Willem II nooit het vertrouwen van trainer Jurgen Streppel wist te winnen. ,,Misschien vond hij mijn spel niet betrouwbaar genoeg voor een elftal dat tegen degradatie moest strijden", oppert hij. PSV en Ajax geloofden wel in hem en dit keer koos De Jong niet voor het gemoedelijke Brabant maar voor zijn huidige club uit de hoofdstad. ,,En daar heb ik nooit spijt van gehad", lacht hij.



Ajax verloor slechts twee van de laatste dertig klassiekers en de laatste thuisnederlaag tegen de rivaal uit Rotterdam dateert alweer van dertien jaar geleden. Toch snapt De Jong de mensen niet die roepen dat Feyenoord zondag moet vrezen voor een grote afstraffing. ,,We hebben dinsdag Benfica verslagen en het was een mooie wedstrijd", zegt hij. ,,Maar zo goed speelden we nu ook weer niet. We kunnen beter. Feyenoord heeft ook gewoon een sterke ploeg. Wij hebben dit seizoen voor eigen publiek niet van Heracles kunnen winnen. En Feyenoord is beter dan Heracles. Wij hebben ook van PSV verloren. Zondag krijgen een nieuwe kans om een topduel in de eredivisie te winnen. Daar zullen we hard voor moeten werken.”