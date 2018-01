De Jong: Wij zijn eruit met Robin, maar Fenerbahçe niet

,,Het is altijd fijn als een zoon terugkeert in deze familie'', kondigde de nieuwe algemeen directeur Jan de Jong in zijn speech opgewekt aan. Hij moest echter na enthousiaste reacties vanuit de zaal meteen ingrijpen. ,,Ho, ho, wij zijn eruit met Robin, maar zelf moet hij met Fenerbahçe nog tot een akkoord komen. Maar hij is uiteraard van harte welkom bij ons.''



Feyenoord liet vorige week al weten te rekenen op de komst van de topschutter aller tijden van het Nederlands elftal (vijftig doelpunten in 102 interlands). Van Persie raakte bij Fenerbahçe uit de gratie, omdat hij in augustus tegen de zin van zijn werkgever in toch naar Oranje was gegaan voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Hij liep als invaller in het Stade de France een knieblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie.