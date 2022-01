De KNVB-beker gaat door: alles wat je moet weten over vanavond

18.45 uur: RKC Waalwijk - ADO Den Haag

De eerste wedstrijd van deze bekerdinsdag. ADO, dat ondanks de zes minpunten die de club dit seizoen kreeg bovenin meedraait in de Keuken Kampioen Divisie, verkeert in blakende vorm: de laatste negen (!) wedstrijden werden gewonnen. Op 29 oktober verloor de ploeg van trainer Ruud Brood voor het laatst: De Graafschap was toen in de Vijverberg met 1-0 te sterk voor de Hagenezen.

Ook RKC zal ongetwijfeld met een gezonde dosis zelfvertrouwen het veld betreden vanavond. Met de moraal zit het immers wel goed bij de Waalwijkers, na hun knappe 2-0 zege uit bij Go Ahead Eagles. RKC doet het op de veertiende plaats uitstekend. De Brabanders gaan nu op jacht naar hun eerste kwartfinaleplaats in de KNVB-beker sinds 2012.

Bij RKC staat zoals te doen gebruikelijk in het bekertoernooi Issam El Maach onder de lat. Eerste keeper Etienne Vaessen, die afgelopen weekend nog in het Elftal van de Week stond, zit op de reservebank. In de spits staat Michiel Kramer, die een ADO-verleden heeft. Bij ADO moet Thomas Verheydt voor de doelpunten zorgen. Beide spitsen zijn zeer geliefd bij hun aanhang.

20.00 uur: Vitesse - DVS '33

Vitesse speelt thuis tegen de amateurs van DVS '33. Hoewel de Ermeloërs op het eerste gezicht een oneerlijke strijd te wachten staat, is bij de club zelf en haar fanatieke aanhang de hoop op een stunt springlevend. DVS (Door Vereniging Sterk) heeft er de ploeg naar: onder meer ex-prof Stef Nijland verschijnt aan de aftrap. DVS ‘33 is bezig aan haar beste bekerseizoen ooit: nog nooit stonden de amateurs in de achtste finales.

De kans dat DVS ‘33 daadwerkelijk kan stunten tegen het grote Vitesse blijft klein. Vitesse, de nummer vier in de eredivisie, boekte afgelopen zaterdag nog een knappe 1-0 uitzege bij Feyenoord. Ze zijn de Rotterdammers daarmee tot op drie punten genaderd en domineerden dan ook het Elftal van de Week. Met name spits Loïs Openda schiet met scherp: de spits staat al op elf doelpunten in de eredivisie. Vitesse is de verliezend bekerfinalist van vorig jaar.

21.00 uur: Heerenveen - Go Ahead Eagles

Heerenveen en Go Ahead Eagles verkeren alle twee niet in grootse vorm. Beide ploegen verloren afgelopen weekend met 2-0 van respectievelijk Twente en RKC. Met name de beide doelmannen zagen er in die wedstrijden niet al te best uit. Zij zullen zich ongetwijfeld willen revancheren vanavond.

Heerenveen draait een anoniem seizoen tot nu toe. Na de gewonnen derby tegen Cambuur gingen de laatste twee eredivisieduels vrij kansloos verloren. Daar komt nog bovenop dat Joey Veerman, één van de drijvende krachten achter de Friese formatie, aan PSV werd verkocht. Recentelijk kan Heerenveen zich beroepen op een rijke bekergeschiedenis: de afgelopen drie seizoenen wist het minimaal de kwartfinale te bereiken. Vorig jaar werd in de halve finales van Ajax verloren, het jaar daarvoor was Feyenoord in de kwartfinales het eindstation en in het seizoen 2018/19 verloren de Friezen wederom van Ajax.

Hoe grijs het seizoen van Heerenveen ook is, het is vanavond wel de favoriet om de kwartfinale van de KNVB-beker te bereiken. Tegenstander Go Ahead Eagles verkeert namelijk in een vormcrisis. De Deventer formatie wist in de afgelopen vijf eredivisieduels slechts één schamel punt bij elkaar te sprokkelen. Bovendien zijn de Eagles niet bepaald ‘cupfighters’ te noemen: een kwartfinaleplaats (1-4 nederlaag tegen FC Utrecht in het seizoen 2019/20) was het hoogtepunt van de afgelopen vijf jaar. Liefst drie keer was de tweede ronde echter al het eindstation.