De KNVB Beker gaat door: alles wat je moet weten over vanavond

18.45 uur: PSV - Telstar

Uiteraard is PSV de huizenhoge favoriet in het eigen Philips stadion. De trotse koploper in de eredivisie heeft de afgelopen vijf wedstrijden winnend afgesloten. Voor de laatste nederlaag op Nederlandse bodem moeten we nog een eind verder terug: op 24 oktober was Ajax met liefst 5-0 te sterk voor de ploeg van Roger Schmidt. Mocht PSV de kwartfinale bereiken, dan evenaren ze hun beste prestatie van de afgelopen negen jaar. In 2013 drongen ze voor het laatst door tot de laatste vier. In de finale verloren de Eindhovenaren destijds van AZ.

Telstar draait een onopvallend seizoen. De dertiende plaats is voor de Velsenaren niet bijzonder goed, maar slecht gaat het ook niet. Vorig jaar eindigden ze immers ook op de dertiende plaats. Bij Telstar in de selectie zit een aantal opvallende namen. De zoon en naamgenoot van Ronald Koeman staat er onder contract, al heeft de keeper nog geen minuut gemaakt dit seizoen. Ook Glynor Plet, die tien jaar geleden nog met FC Twente Europees voetbal speelde, hoopt op speelminuten. De kans dat hij ze krijgt is een stuk groter: de aanvaller scoorde dit seizoen al zeven keer in de Keuken Kampioen Divisie en ook in de KNVB Beker was Plet al trefzeker.

Telstar staat een lastige klus te wachten. Mocht de ploeg weten te stunten, dan is het de eerste kwartfinaleplek voor de Witte Leeuwen sinds 2002. De afgelopen seizoenen had Telstar het lastig: twee keer in de laatste vier jaar verloor het in de eerste ronde van amateurs. In het seizoen 2018-2019 zorgde een historische 5-0 nederlaag tegen AFC voor de bekeruitschakeling.

Volledig scherm Telstar viert de 4-3 in de bekerwedstrijd tegen Spakenburg. © Pro Shots / Remko Kool

21.00 uur: Ajax - Excelsior Maassluis

Ajax, de nummer twee in de eredivisie, mag op papier geen problemen kennen vanavond. De ploeg van Erik ten Hag verloor half december van AZ, maar heeft verder in alle competities indrukwekkende resultaten. De achttien punten uit zes duels in de Champions League illustreren de kwaliteiten van de Ajax-selectie. De Amsterdammers hopen ook in de beker een indrukwekkende reeks voort te zetten: de afgelopen drie seizoenen werd de beker twee maal gewonnen. In het seizoen 2019-2020 was de halve finale ‘al’ het eindstation.

Tegenstander Excelsior Maassluis heeft niets te verliezen. De Rotterdamse tweededivisionist kwakkelt een beetje in de competitie: de tiende plaats is niet naar wens. Vanwege de coronamaatregelen was de vorige wedstrijd voor die competitie echter vier december. Sindsdien moeten de voetballers uit Maassluis het doen met trainingen.

Op 14 december heeft Excelsior Maassluis voor het laatst wedstrijdminuten gemaakt: FC Emmen werd toen met 1-0 uit de beker geknikkerd. De achtstefinaleplaats is voor de mannen van trainer Dogan Corneille (zelf oud-speler van VVV) al een unicum: de laatste keer dat Excelsior Maassluis de eerste ronde overleefde is alweer zeven jaar geleden: in het seizoen 2014-2015 was toen uitgerekend FC Emmen in de tweede ronde te sterk: 1-4.