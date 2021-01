De Koning met VVV tegen ex-club GA Eagles: ‘Handhaving staat voorop, maar we sparen niemand’

VVV hoopt Griekse sensatie aan boord te houden, maar rekent nergens op

16 januari Wat Stan Valckx betreft, mag de maand februari al wel beginnen. Pas dan, na het sluiten van de transfermarkt, weet de technisch manager van VVV of zijn club nog de beschikking heeft over Georgios Giakoumakis. De 26-jarige spits scoorde woensdag vier keer tegen ADO Den Haag (1-4) en is met zestien doelpunten uit zestien wedstrijden topscorer van de Eredivisie. ,,Ik hoop dat hij pas in de zomer bij ons vertrekt. We willen ons handhaven. Maar een club als VVV heeft niet de luxe om een enorm goed bod zomaar te weigeren”, zegt Valckx.