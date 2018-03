De kroniek van een ontslag

Het was de laatste twee weken erg on rustig in Enschede. De kroniek van het ontslag van Gertjan Verbeek bij FC Twente.

Zaterdag 10 maart: Een dag na de nederlaag in de derby tegen Heracles zit Gertjan Verbeek als analist bij FOX aan tafel. Op datzelfde moment speelt ook de eerstvolgende tegenstander van Twente, Willem II voor het eerst met een nieuwe trainer tegen PSV. In Tilburg is niemand van Twente aanwezig. Veel supporters van Twente reageren woedend op het tv-optreden.

Zondag 11 maart: Jan van Halst is analist voor Ziggo bij een wedstrijd uit de Engelse competitie. Ook die actie leidt tot grote onrust. Later op de avond komt het overkoepelende supportersorgaan Twente Verenigt met een statement waarin het eist dat Van Halst en Verbeek van de buis gaan. Bovendien willen ze na dat er na het seizoen een onderzoek komt naar het technische beleid van de club.

Maandag 12 maart: De spelers komen bij elkaar om te praten over de problemen en de slechte resultaten. De kritiek op trainer Gertjan Verbeek is vernietigend, de meerderheid laat weten geen heil meer in verdere samenwerking te zien, maar de spelers willen niet stemmen over zijn positie. Het is aan de leiding van de club.



Later schuift Verbeek zelf ook aan, en in dat gesprek laten de spelers weten dat ze bepaalde veranderingen willen. De meeste spelers houden geen goed gevoel over aan de sessie, maar zeggen niet het vertrouwen in de trainer op.



Later op de avond komt de Raad van Commissarissen bij elkaar. Ook Verbeek is er. De RvC gelooft hem als hij stelt dat de spelers het vertrouwen in hem hebben uitgesproken. Iets wat door technisch directeur Jan van Halst wordt bevestigd.



Onder druk van de publieke opinie en de RvC leggen Van Halst en Verbeek hun functie als analist op televisie neer.

Vrijdag 16 maart: Verbeek zegt dat op de gebruikelijke persconferentie voor de wedstrijd dat de journalisten ‘hun eigen interpretatie beschouwen als de waarheid’. Het statement van Twente Verenigt over zijn tv-optredens noemt hij ‘hypocriet’.

Volledig scherm Gertjan Verbeek. © pro shots

Zaterdag 17 maart: In de krant zegt voorzitter René Takens van de RvC dat er geen reden is te twijfelen aan de woorden die Verbeek en Van Halst die maandag hebben uitgesproken.



Twente speelt in een ontluisterende wedstrijd op het nippertje gelijk tegen Willem II. Daardoor is de kans op directe handhaving nagenoeg verkeken. In het stadion zijn er enkele anti-Van Halst en Verbeek-spandoeken. In de gracht en voor het stadion zorgen enkele supporters even voor onrust, maar de gevreesde opstand blijft uit.



Jan van Halst verlaat met zijn gezin voortijdig het stadion vanwege een in zijn ogen bedreigende situatie.

Volledig scherm Spandoeken tijdens FC Twente - Willem II. © eric brinkhorst

Zondag 18 maart: Roda wint bij NAC, waardoor Twente afzakt naar de laatste plaats.



Maandag 19 maart: Jan van Halst zegt bij RTV Oost dat Verbeek trainer blijft van Twente en dat hij zelf niet van plan is op te stappen.



Woensdag 21 maart: Twente wint in een besloten oefenwedstrijd met 4-0 van het tweede van Emmen. Enkele spelers zijn de situatie zo zat dat ze die middag een gesprek aangaan met directeur Erik Velderman, zonder Jan van Halst erbij.



Donderdag 22 maart: Enkele spelers denken een vervolggesprek te hebben met de directie, maar tot hun grote verbazing komt Jan van Halst met Verbeek op de proppen. De spelers zijn verbouwereerd en voelen zich door Van Halst enorm voor het blok gezet.



Die avond is er een bijeenkomst van de besturen van de supportersclubs van Twente, de directie, de RVC en het stichtingsbestuur. Die afspraak staat al een tijdje gepland, maar door de actuele situatie krijgt de sessie een heel andere lading. Als Van Halst aan zijn presentatie voor de toekomst begint, wordt hij onderbroken, omdat sommige aanwezigen het daar niet over willen hebben. De kritiek op de directie en de RvC vanuit de zaal is hard, maar er is wel sprake van onderling respect. De RvC krijgt als tip mee eens in gesprek te gaan met spelers en medewerkers, buiten de directie om.

Volledig scherm Gertjan Verbeek en Jan van Halst. © Emiel Muijderman