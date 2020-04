De leukste feitjes van dit gemankeerde eredivisieseizoen

Volledig scherm © ANP 1. Of Ajax officieel een 35ste landstitel aan zijn palmares mag toevoegen, moet nog bepaald worden. Maar als dat wel zo is, dan overtreft Daley Blind zijn vader Danny. Voor junior is dit zijn zesde kampioenschap in Amsterdam, na 2011, 2012, 2013, 2014 en 2019. Blind senior was in zijn tijd vijf keer de beste van Nederland: in 1990, 1994, 1995, 1996 en 1998.



2. AZ eindigt voor het eerst in elf jaar bij de eerste twee. De vorige keer dat dat de Alkmaarders lukte, was in 2009. Onder coach Louis van Gaal werd de club toen kampioen.

3. Sinds Dick Advocaat eind oktober het stokje overnam van Jaap Stam, is Feyenoord ongeslagen in de eredivisie. De Rotterdammers wonnen onder zijn leiding elf keer en speelden drie keer gelijk. Alleen in de Europa League moest Advocaat een keer het hoofd buigen, uit tegen FC Porto (3-2).

4. Zaterdag 14 september was de dag van Donyell Malen: PSV won met 5-0 van Vitesse en de spits maakte alle doelpunten. Hij stond er lange tijd mee bovenaan in het topscorersklassement, maar door een zware knieblessure eindigde zijn seizoen al in december. Malen is in de eindafrekening gedeeld achtste, met in totaal elf treffers.



5. Willem II eindigt voor het eerst deze eeuw bij de bovenste vijf ploegen. De vorige keer was in 1999, toen de Tilburgers aan de hand van coach Co Adriaanse tweede werden en zich daarmee kwalificeerden voor de Champions League.



6. FC Utrecht-verdediger Leon Guwara is een van de drie eredivisiespelers die dit seizoen twee rode kaarten kregen. Danny Bakker (ADO) had daar 22 wedstrijden voor nodig, Michaël Heylen (FC Emmen) 19 en Guwara 15.

Volledig scherm Cambuur-Willem II 0-2. Willem II plaatst zich voor de Champions League. Trainer Co Adriaanse werd op de schouders van zijn spelers het stadion rond gedragen © ANP

7. Matús Bero van Vitesse is de kaartenkoning van dit seizoen. Hij kreeg negen geel. Dat zijn net zo veel boekingen als Adil Auassar van Sparta, maar die speelde één wedstrijd meer (23 om 22).

8. Cyriel Dessers is de eerste eredivisietopscorer in de geschiedenis namens Heracles. Hij maakte 15 goals, net als Feyenoorder Steven Berghuis. De vorige keer dat een club voor het eerst de beste schutter van het land leverde, was NEC met Björn Vleminckx in 2011.



9. Kaj Sierhuis speelt sinds de winterstop voor het Franse Stade Reims, maar op basis van het eerste halfjaar gaat hij toch de boeken in als de clubtopscorer van FC Groningen over het seizoen 2019/2020. De oud-Ajacied scoorde zes keer in 16 duels.



10. Heerenveen-aanvaller Chidera Ejuke is de onbetwiste dribbelkoning van dit seizoen. De Nigeriaanse clubtopscorer van de Friezen (9 treffers) ging 184 keer op avontuur, veel meer dan de nummers 2 Gyrano Kerk (FC Utrecht, 141) en 3 Oussama Idrissi (AZ, 125).

Volledig scherm Cyriel Dessers © BSR Agency

11. Het Sparta van trainer Henk Fraser was de ploeg die dit seizoen de meeste overtredingen maakte: 346. De elfde stek in de eindstand is de hoogste voor Sparta sinds Henk ten Cate de Rotterdammers in 1996 naar de zesde plek leidde.

12. Marko Kolar van FC Emmen is de speler die dit seizoen het vaakst gewisseld werd: de Kroaat werd door trainer Dick Lukkien zestien keer vroegtijdig naar de kant gehaald. Paul Gladon (Willem II) viel juist het vaakst in: achttien keer.

13. Doelman Thorsten Kirschbaum is de enige VVV’er die dit seizoen het maximale aantal van 2340 minuten speelde. Negen andere eredivisiespelers kwamen tot 26 volledige wedstrijden.

14. FC Twente kon bij zijn terugkeer in de eredivisie vertrouwen op doelman Joël Drommel. Hij verrichtte de meeste reddingen van alle doelmannen in de competitie: 101. Nu nog zelf gevaarlijk worden, want Twente was ook de ploeg met de minste doelpogingen van allemaal: 187.



15. Gustavo Hamer van PEC Zwolle werd dit seizoen het vaakst teruggefloten na een overtreding. Hij werd 54 keer op de vingers getikt, net als Oussama Tannane van Vitesse. Hamer kreeg er vaker een gele kaart voor dan Tannane: acht om vijf.



16. Mark Diemers van Fortuna Sittard is de speler op wie over dit seizoen opgeteld de meeste overtredingen werden begaan: 82 stuks.

Volledig scherm Mark Diemers wordt opnieuw onderuit gehaald © BSR/SOCCRATES

17. ADO Den Haag miste dit seizoen onder meer creativiteit en zuiverheid. De ploeg uit de Hofstad creëerde de minste kansen van alle eredivisionisten, 166 stuks, terwijl er wel bovengemiddeld veel voorzetten werden gegeven (355, derde plek).