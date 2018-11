De Ligt baalt van matige tegenstand: ‘Lastig om prikkels te vinden’

De Ligt kreeg na de 1-7 overwinning op Excelsior de vraag of hij het een leuke wedstrijd vond. ,,Winnen is altijd leuk, maar we speelden inderdaad niet op 100 procent. We liepen gewoon te kloten in sommige fases, maar winnen dan toch nog met afgetekende cijfers. Voor ons is de discussie niet zo interessant, wij zijn vooral bezig om in het spoor van PSV te blijven, maar ik kan me voorstellen dat dit voor de neutrale toeschouwer niet heel leuk is. Bij voetbal hoort toch altijd een beetje spanning.”