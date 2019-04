De Ligt blij met mentale tik aan PSV: ‘Zij zien ook dat het lastig ging, maar dat we wel winnen’

,,FC Groningen had een strijdplan met lange ballen waar we weinig controle over hadden. We waren niet vast genoeg aan de bal. Maar uiteindelijk: wat maakt het uit?” De Ligt was dolblij met de nieuwe driepunter. Ajax had het lastig in Groningen, maar na een goal én een rode kaart van Klaas-Jan Huntelaar wonnen de Amsterdammers toch. ,,Ik denk dat Klaas-Jan met zijn ervaring het verschil heeft gemaakt. Maar hij heeft ons ook nog even lastig gemaakt", wijst De Ligt bij FOX Sports op de tweede gele en dus rode kaart van de spits.



Desondanks bleef Ajax overeind in de slotfase, mede omdat arbiter Dennis Higler én de VAR besloten dat Nicolás Tagliafico geen hands maakte. Een beslissing waar De Ligt het mee eens was. ,,Hij houdt zijn arm langs het lichaam. Ik vond het geen hands. Als de scheidsrechter én ook de VAR niks zegt, is er niets aan de hand.



Of dit een mentale tik is voor PSV, dat morgen (16.45 uur) in eigen huis speelt tegen ADO Den Haag, is? ,,Dat denk ik wel. Zij zien ook dat het hartstikke lastig was, maar we toch met 0-1 winnen. Dat is als speler niet leuk om te zien.”