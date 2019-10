De Ligt en Malen bij twintig kanshebbers Golden Boy

Justin Kluivert zat aanvankelijk ook bij de veertig kanshebbers, maar de vleugelspits van AS Roma viel bij de volgende schifting af, net als de Colombiaan Luis Sinisterra van Feyenoord. De 20-jarige Malen, topscorer van de eredivisie met tien goals, stond zondag in de gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland (1-2) voor het eerst in de basis in het Nederlands elftal. De Ligt is al een tijdje een vaste waarde in het elftal van trainer Ronald Koeman. Hij verhuisde afgelopen zomer voor 75 miljoen euro van Ajax naar Juventus, waar de verdediger nog wel de nodige aanpassingsproblemen heeft.



De Ligt en Malen hebben concurrentie van onder anderen João Félix (Atletico Madrid), Ansu Fati (FC Barcelona), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Vinicius Jr. (Real Madrid) en Mason Mount (Chelsea).