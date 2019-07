De Ligt: Ik hoop dat ik de fans veel kan teruggeven

Gestoken in clubkostuum neemt De Ligt plaats achter de desk. Hij zet regelmatig een koptelefoon op, zodat de vragen gesteld in het Italiaans voor hem worden verteld. In het Engels antwoordt de oud-aanvoerder van Ajax.



Hoe lang het duurde om de knoop door te hakken?

,,Wel eventjes. Voor mij was het belangrijk om die stap naar het buitenland te maken. Ik wilde een weloverwogen beslissing nemen. De beslissing zou ik pas nemen na de Nations League-finale, begin juni.



Gaf het verzoek van Ronaldo de doorslag?

,,Nee, eerlijk gezegd niet. Natuurlijk ben ik vereerd dat hij het aan mij vraagt. Ik zie het als een groot compliment. Maar ik wist op dat moment bijna zeker dat het het Juve zou worden. Hier had ik het beste gevoel.”



Hoe is het contact met coach Maurizio Sarri?

,,We hebben elkaar heel kort even aan de telefoon gesproken. Gewoon, om elkaar even te leren kennen. Hij is een van de redenen om naar Juventus te komen. Zijn aanvallende spel, filosofie en manier van verdedigen spreken mij aan.”