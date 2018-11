De Ligt: Ik zie ons niet per se als favoriet

,,Natuurlijk hebben we het de dag erna over gehad hoe mooi het was en dat we zo goed speelden. Maar we moeten bescheiden blijven. Alleen de volgende wedstrijd telt, we moeten door.”



Tegen Duitsland, al gedegradeerd uit de A-divisie van de Nations League, heeft Oranje aan een punt genoeg om zich te plaatsen voor de finaleronde. Volgens de Duitse bondscoach Joachim Löw is de ploeg van Koeman maandag favoriet, ook gezien de 3-0 van vorige maand in Amsterdam. ,,Veel mensen zullen daarom zeggen dat wij favoriet zijn. Maar gezien het aantal kansen dat Duitsland heeft gecreëerd, had het ook zomaar een andere wedstrijd kunnen worden'', zegt De Ligt. ,,Ik zie ons dus niet per se als favoriet. Maar ik denk wel dat we een goede kans hebben op een goed resultaat.''