De Ligt: Mooie uitdaging om tegen Lukaku te spelen

Door Sjoerd Mossou



,,Dat wordt een heel mooie uitdaging'', zegt Matthijs de Ligt, de 19-jarige centrumverdediger die in Brussel normaal gesproken zijn elfde interland gaat spelen. ,,Lukaku is groot, sterk en heel snel: ik heb nog niet vaak tegen een vergelijkbaar type gespeeld. Dat betekent dat het maximale van me gevraagd zal worden. Ik verheug me daar op. Hoe beter de tegenstander, des te mooier.''



De Ligt bereidt zich altijd zorgvuldig voor op confrontaties met zijn tegenstanders. ,,Dan kijk ik op YouTube nog extra beelden, om een zo goed mogelijk idee te krijgen van hoe een spits beweegt, positie kiest'', aldus De Ligt. ,,Van spitsen uit de eredivisie krijgen we beelden van de technische staf van Ajax, daar zijn meestal niet heel veel beelden van op internet te vinden. Maar bij dit soort spelers van de buitencategorie kijk ik ook altijd zelf nog even. Lewandowski en Lacazette vond ik heel goed, Lukaku hoort ook zeker tot die categorie.''



Bondscoach Ronald Koeman prees De Ligt vanavond nog nadrukkelijk, ondanks zijn zwakke eerste helft tegen Duitsland. ,,Iedereen kan wel eens een mindere fase hebben in een wedstrijd'', aldus Koeman. ,,Ook Matthijs. Maar als ik dan zie hoe hij dat na rust oppakt, ondanks wat foutjes in de eerste helft, dan vind ik dat ontzettend knap. En dat op die leeftijd, tegen zo'n sterke tegenstander.''