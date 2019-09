De Ligt niet in paniek na mislukt debuut: ‘Het seizoen telt meer dan vijftig wedstrijden’

De Ligt won zaterdag met Juventus van Napoli (4-3), maar hij zag er niet goed uit bij de drie doelpunten van de bezoekers. Hij mocht debuteren omdat aanvoerder Giorgio Chiellini afgelopen vrijdag op de training een zware knieblessure bleek opgelopen te hebben. De Ligt kreeg geen speeltijd in de eerste competitiewedstrijd tegen Parma.



,,Er is in korte tijd veel gebeurd", beseft de verdediger nadat hij voor 75 miljoen euro bij Ajax is vertrokken. ,,Maar dat neem ik allemaal mee in mijn ervaring. Het seizoen telt meer dan vijftig wedstrijden. Dit was er maar een, al had ik die natuurlijk liever heel goed gespeeld. Ik moet me aanpassen aan de speelstijl van Juventus. Ik moet weten waar ik moet lopen en hoe ik moet staan. Nu is het fijn om hier bij Oranje te zijn. Ik ga me op Duitsland en Estland focussen."