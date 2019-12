De Ligt volgt Mbappé op als grootste talent ter wereld

De Jong en De Ligt eindigen buiten top tien in Ballon d’Or-verkiezing

19:43 Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt zijn net buiten de top tien geëindigd in de strijd om de Gouden Bal. Dat is de prijs voor de beste voetballer van de wereld, verkozen door een jury van journalisten in samenwerking met het Franse tijdschrift France Football.