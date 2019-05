De Ligt zet Arena op stelten: ‘Soms laat ik me even gaan bij het feesten’

Tegenover de camera's van FOX Sports was de verdediger alweer gekalmeerd. ,,Als we ons ding doen, kan het ons niet ontglippen. Dit is wel gespeeld, denk ik. Wij moeten dik verliezen en PSV met een soort San Marino-uitslag winnen van Heracles...”



Geconfronteerd met zijn spontane actie richting het publiek, reageerde De Ligt bescheiden. ,,Soms laat ik mij een beetje gaan bij het feesten, haha. Sorry daarvoor. Dit is op deze manier een fantastisch seizoen. Ik krijg er kippenvel van. We hebben laten zien dat we mentaal ijzersterk zijn.”



Of dit zijn laatste duel in de Arena was liet De Ligt in het midden. ,,Dat weet ik nog niet. Als het goed is niet, want er is nog niets concreet.”