De meeste Feyenoord-supporters hebben het defect in Berghuis’ hoofd ingecalculeerd

Samenvatting AZ prijst Ajax na topper: ‘Zij zijn de terechte kampioen’

25 april Teun Koopmeiners was een sportieve verliezer na de nederlaag van AZ bij Ajax in de Johan Cruijff Arena (2-0). ,,Zij zijn de terechte kampioen, al is het nog niet helemaal officieel en zo. Maar zij zijn de verdiende kampioen, de felicitaties voor Ajax.”