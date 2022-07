De metamorfose van Ajax mag juist nú wat kosten

AZ in tweede voorronde Conference League tegen Bosnische club Tuzla City

AZ neemt het volgende week in de tweede voorronde van de Conference League op tegen FK Tuzla City. De Bosnische club won donderdag in de eerste kwalificatieronde van Tre Penne uit San Marino met 6-0. Vorige week was Tuzla in de eerste ontmoeting al met 2-0 te sterk.

14 juli