De metamorfose van Jorrit Hendrix: Feyenoord-aanwinst met nieuwe coupe onherkenbaar

Jorrit Hendrix, was dat niet die kale speler van PSV? Niet dus! Na een haartransplantatie is de huurling van Spartak Moskou de trotse bezitter van een gloednieuw kapsel. ,,Dat geeft je een zekerder gevoel‘’, vertelde hij ruim een jaar geleden in een interview met Zorgeloos.

Hendrix liet zich in 2020, in zijn laatste seizoen bij PSV, voor het eerst behandelen bij het Amsterdam Hair Institute volgens de Fue CT Stem Cell Techniek. Hij werd benaderd voor een operatie nadat hij door multimedia platform Life After Football was genomineerd voor de Fashion Player of the Year-award.

,,Daar heb ik wel even over nagedacht, want het is niet iets waar je één nachtje over slaapt. Het is een gebeurtenis die je voor de rest van je leven meeneemt. Uiteindelijk heb ik besloten om het toch te gaan doen‘’, aldus Hendrix, die geen seconde spijt heeft van de ingreep.

In zijn laatste periode bij PSV was al te zien dat Hendrix steeds iets meer haar kreeg. In Moskou veranderde zijn uiterlijk pas goed. ,,Ik voel me heel top. Wat ik nu heb, had ik nooit durven dromen.‘’

