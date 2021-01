De ontevreden bankzitter die in enkele weken transformeerde in een messcherpe aanvaller

Wie gaat het 5000ste eredivisiedoelpunt voor PSV maken? Dat is de vraag voorafgaand aan de topper tegen Ajax, vanmiddag in de Johan Cruijff Arena.

Door Dennis van Bergen

Het antwoord floepte er haast achteloos uit, afgelopen november, in de auto van Andy van der Meijde. Gevraagd naar of Ajax iets voor hem zou zijn, bekende PSV’er Mohamed Ihattaren de tegenstander van vanmiddag ‘een mooie club’ te vinden. Maar, voegde de achttienjarige linkspoot eraan toe, de Eindhovense fans zullen een overstap naar Amsterdam ‘nooit accepteren’.



Het fragment was veelzeggend voor de uitgangspositie van Ihattaren onder Roger Schmidt destijds. De jongen die voorgaand seizoen zoveel voetbalharten streelde, leek niet lekker in zijn vel te zitten onder de nieuwe trainer. En dan ben je blijkbaar geneigd om een andere club, zelfs het in Eindhoven weinig bejubelde Ajax, een publieke pluim te geven.

Beluister hieronder de AD-voetbalpodcast over Ajax - PSV:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Schmidt herhaalde op PSV TV deze week wat hij eerder al zei over de periode waarin Ihattaren slechts zo mondjesmaat aan de bak kwam. ,,De zon scheen niet altijd voor Mo. Zijn focus ligt weer volledig bij het profvoetbal. Het is een hele goede jongen, maar we waren niet zo gelukkig met zijn houding in het algemeen.”

De Duitser sprak zijn kritische opmerkingen uit in de verleden tijd. En de hoopvolle, strelende woorden in de tegenwoordige. Bewust, leek het. Vermoedelijk omdat tussen de Ihattaren van toen en nu zo’n een wereld van verschil zit. De gretigheid en het enthousiasme spatten inmiddels weer van zijn afgetrainde gezicht. En ook tussen speler en trainer lijkt alles dik voor elkaar, zo fraai verpakt in de knuffel tussen de twee nadat Ihattaren scoorde tegen FC Utrecht.

Extra voorpret

Die wetenschap geeft Ajax-PSV, toch al een wedstrijd die al dagen kriebelt, nog een dosis extra voorpret. Juist omdat de Eindhovenaren in de Johan Cruijff Arena -het stadion waarin ze vijf jaar geleden voor het laatst wonnen- een mooie mijlpaal voor het grijpen hebben. De Brabanders kunnen in de hoofdstad hun 5000ste eredivisiedoelpunt maken.

Mario Götze, Donyell Malen, Cody Gakpo; PSV zwemt in de spelers die ertoe in staat zijn. Maar vanzelfsprekend is er nog die andere voetballer, die er de kwaliteiten voor heeft, ook al start hij in Amsterdam vermoedelijk als reserve. Hij, de jongen die Ajax eind vorig jaar nog ‘een mooie club’ noemde. Hij, die in een paar weken tijd transformeerde van een ogenschijnlijk ontevreden speler tot een messcherpe aanvaller.

Mohamed Ihattaren zou vanmiddag zomaar eens de 5000ste PSV-goal ooit kunnen maken.

Volledig scherm Roger Schmidt en Mohamed Ihattaren. © ANP