De onwennige realiteit van verliezen

Feyenoord kan in Europa League even aan de druk ontsnappen

23 oktober Voor trainer Jaap Stam van Feyenoord vormt de Europa League dit seizoen vooralsnog een redelijk alternatief voor de competitie in eigen land. De huidige tiende plaats in de eredivisie levert de oud-international momenteel behoorlijk wat kritiek op. Succes in Europa kan de druk op Stam en zijn selectie wat wegnemen. Morgen wacht in Bern de pittige uitwedstrijd tegen Young Boys op een kunstgrasveld in Stade de Suisse.