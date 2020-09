De rapportcijfers van Oranje: liefst zes onvoldoendes bij nederlaag tegen Italië

Van Dijk: ‘Het moet beter, dat is de conclusie na vanavond’

23:15 Het Nederlands elftal kon vanavond geen vuist maken tegen een veel sterker Italië (0-1). Aanvoerder Virgil van Dijk was na afloop logischerwijs zeer ontevreden met het vertoonde spel. ,,Met name de eerste helft was matig tot slecht.”