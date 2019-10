De Roon staat als enige speler op scherp

Of De Roon in het basiselftal begint, is de vraag. Op het middenveld zijn Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum zeker van een basisplaats bij Ronald Koeman. De Roon had tegen Duitsland een basisplaats, maar drie dagen later kreeg tegen het minder sterke Estland Davy Pröpper de kans als derde middenvelder.



Pröpper is er nu niet bij. Koeman zou tegen de Noord-Ieren als derde middenvelder kunnen kiezen voor Donny van de Beek in plaats van De Roon. ,,Hij kan twee posities invullen, dat doet hij ook bij zijn club", zei Koeman gisteren over Van de Beek.