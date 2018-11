De Roon: Succes grotendeels verdienste Koeman

De kracht van het huidige Nederlands elftal zit niet in de individuele klasse van de spelers, maar in het team. Volgens Marten de Roon is dat grotendeels de verdienste van Ronald Koeman, die in zijn eerste jaar als bondscoach de groep tot een eenheid heeft gesmeed.

,,Iedereen heeft het gevoel dat hij een bepaalde rol heeft binnen de groep en iets toevoegt. We zijn met 24 spelers en iedereen loopt met een glimlach rond. Het is knap als je dat als bondscoach lukt'', zegt de 27-jarige speler van Atalanta Bergamo, die in het elftal van Koeman een vaste plek heeft veroverd als 'breker' op het middenveld naast Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum.

De resultaten werken natuurlijk mee, zo erkent De Roon. Want wie had durven voorspellen dat Oranje in een poule met Frankrijk en Duitsland bovenaan zou eindigen en zich zou plaatsen voor de finaleronde van de Nations League?

,,Een jaar geleden hadden we geen echte topspelers meer. Jongens met grote individuele kwaliteiten, zoals Robben, Sneijder en Van Persie die een wedstrijd binnen een vingerknip konden beslissen, vielen weg. Dan moet je het meer als team doen. En kijk waar we nu staan. Er komen weer grote talenten aan en heel wat jongens worden met topclubs in verband gebracht. De wedstrijd tegen Duitsland hebben we als team eruit gesleept, de 2-2 voelt als een overwinning. Daardoor spelen we volgend jaar de finaleronde van de Nations League. Dat had vooraf echt niemand verwacht. Het is een mooie bekroning voor dit jaar.''

Verhuizing naar Zeist

De verhuizing van de vaste uitvalsbasis in Noordwijk naar het KNVB-complex in Zeist draagt volgens De Roon ook bij aan het toegenomen groepsgevoel. ,,We trekken nu veel met elkaar op. Het is niet meer ieder voor zich op zijn eigen kamer, maar we zijn op elkaar aangewezen. Dat is de manier om het te doen. We zijn heel erg met elkaar bezig, we vullen elkaar aan en doen alles als team.‘’