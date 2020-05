De slag om de tv-miljoenen: ‘bevroren’ eindstand meetellen of niet?

EredivisieWat gebeurt er met de tv-gelden in het betaald voetbal na het afgebroken seizoen? In de eerste divisie maken de clubs deze week al hun keuze, waarna de eredivisie aan de beurt is.

Door Rik Elfrink



Clubs in het betaald voetbal staan na de afwikkeling van hun seizoen opnieuw voor een belangrijke keuze. Op korte termijn moeten ze een knoop doorhakken bij de verdeling van zo’n 87 miljoen euro aan tv-gelden voor het nieuwe voetbaljaar. In de eerste divisie moeten alle clubs uiterlijk vrijdag aan de Coöperatie Eerste Divisie (CED) aangeven wat ze met de ranglijst van de afgebroken competitie willen. Wordt de ‘bevroren’ eindstand meegeteld voor de uitkering van de FOX Sports-miljoenen, of toch niet? Twee weken later volgt waarschijnlijk de besluitvorming in de eredivisie, waar met belangstelling naar de uitkomst op het tweede niveau van Nederland wordt gekeken.

Het leek een abc-tje dat ook voor de tv-gelden het vorige seizoen nietig wordt verklaard, maar de CED heeft dus anders bepaald. Clubs mogen zelf kiezen welke oplossing hen het meest redelijk en billijk lijkt en hebben twee opties. Het vorige maand geannuleerde seizoen telt ofwel mee, of helemaal niet. Stemmen acht clubs voor en acht clubs tegen, dan telt seizoen 2019-2020 tien jaar lang gedeeltelijk mee. In de eerste divisie wordt per jaar ongeveer zeven miljoen euro uitgekeerd aan tv-geld. Voor sommige clubs gaat het om eenvijfde van hun totale begroting en een duikeling op de ranglijst kan zomaar het verschil maken tussen bijvoorbeeld drie spelers wel of niet kunnen betalen. Onder meer FC Eindhoven wacht in spanning af. Telt de geamputeerde competitie niet meer mee voor de betaling van de tv-gelden, dan voorkomt dat voor die club een inkomstenverlies van maar liefst 90.000 euro.

Volledig scherm Marco van Basten geconcentreerd in zijn rol als analyticus voor Fox Sports bij Ajax-AZ. © Pim Ras Fotografie

Net als in de eredivisie worden de tv-verdiensten een treetje lager uitgekeerd op basis van de prestaties in de laatste tien seizoenen. Op het hoogste niveau is PSV het na speelronde 26 afgekapte seizoen net als de stadgenoot liever kwijt dan rijk. Een vierde plek kost in de traditionele race om de koppositie met Ajax tientallen punten voor de tv-ranglijst. De Amsterdammers voeren deze aan en incasseren daardoor jaarlijks ongeveer tien miljoen euro uit de totale pot van tachtig miljoen euro voor de eredivisie. PSV moet het met een miljoen minder stellen. Telt het afgebroken seizoen tóch mee, dan heeft PSV daar tien jaar lang - en zeker in de zwaarder meetellende eerste jaren - last van. De Eindhovenaren blijven bij dit scenario nog wel ruimschoots voor Feyenoord, de nummer drie op de tv-ranglijst.

