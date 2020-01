De stroeve start van Babel: ‘Ryan is nog wel wat zoekende’

Door Freek Jansen



12 mei 2013. Ryan Babel vormde in het uitduel met FC Groningen de aanval met Derk Boerrigter en Kolbeinn Sigthórsson. En twintig minuten voor tijd werd hij gewisseld voor Danny Hoesen. Het zijn namen uit vervlogen tijden van Ajax. Jarenlang was de 0-2 zege in de Euroborg het laatste competitieduel van Babel in het shirt van de Amsterdammers. Tot afgelopen zondag, waarbij de routinier zichzelf meteen in de basis terugvond na één trainingsweek in de hoofdstad.