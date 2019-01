De tranen van Gio zijn voor altijd

Interview Jørgensen: ‘Engeland? Ik ga liever naar Spanje of Italië’

9:00 Nicolai Jørgensen (28) was in zijn eerste seizoen bij Feyenoord een voltreffer. Maar daarna ging het bergafwaarts: minder goals, veel blessures. Aan de vooravond van de Klassieker reageert de Deen op citaten van hemzelf en van anderen. ,,We kunnen Ajax verslaan.’’