De ultieme beloning voor de zorgvuldige Erik ten Hag dient zich nu aan, instortingsgevaar dreigt voor Ajax

Vorm van doelman Ofir Marciano zorgt voor twijfels bij Feyenoord

Het gemis van Justin Bijlow deed zich voelen in de Klassieker. Vervanger Ofir Marciano ging kopje onder in de Arena. Enig voordeel voor de Rotterdammers is dat de aangetrokken Roemeen Cojocaru - zo heeft de UEFA bekendgemaakt - bij uitzondering ook in de Conference League mag uitkomen.

21 maart