De verdwenen voetballer Jeroen Verhoeven: ‘Hé pap, dat is de pizzakeeper!’

Er was een tijd dat Jeroen Verhoeven, wanneer hij om zich heen keek, aan de ene kant Luis Suárez kon zien zitten en aan de andere kant Jan Vertonghen. Tegenwoordig wordt hij omringd door klimrekken, schommels en een wip. De oud-doelman van onder meer Ajax, FC Utrecht en FC Volendam bestiert sinds enige jaren een indoorspeeltuin in Soesterberg. ,,Prachtig en dankbaar werk”, zegt de 41-jarige ex-prof. ,,Je doet iets terug voor de samenleving.”



Verhoeven had nog even overwogen om trainer te worden. Maar die ambitie vervloog al snel toen hij op de trainerscursus, na eindeloze weken van theorielessen, de praktijk in moest. ,,Die docenten hadden het steeds over contra-wegtrekkende middenvelders en zo. Nou, die zag ik niet op dat achterafveldje. Ik zeg tegen die docent: ‘Zou het niet beter zijn als die jongens, voordat ze contra moeten wegtrekken, eerst een bal van A naar B leren schieten?’ Nee, dat trainersvak is niets voor mij, merkte ik al snel.”

Volledig scherm Jeroen Verhoeven stopt een schot van Ruud van Nistelrooy tijdens HSV - Ajax in 2011. © ANP Vandaar dat Verhoeven nu de leiding heeft over zijn speeltuin, waarin hij vroege uitvallers op scholen en mensen met een beperking kansen geeft werkervaring op te doen. Het is een groot succes, iets wat vermoedelijk niet los kan worden gezien van de naamsbekendheid van de ‘Beer van Bussum’. Nog geregeld wordt hij herkend. Neem een van zijn eerste dagen als speeltuinbaas. De oud-doelman had net de glijbaan afgestoft toen hij een jochie verbaasd hoorde roepen: ,,Hé pap, de pizzakeeper!” Verhoeven, lachend: ,,Voetballiefhebbers zijn me blijkbaar nog niet vergeten. Al wordt dat herkennen wel steeds minder, hoor. Ik ben tenslotte al weer enige tijd gestopt, hè.”



Met gevoel voor relativering vertelt hij over zijn profloopbaan. Over de tijd dat hij derde keeper was bij RKC bijvoorbeeld. En hij, een tamelijk kloeke goalie toch, de kleinst denkbare leaseauto kreeg toegewezen van de Brabantse club: een Daewoo Matiz. Daarin moest hij de 200 kilometer op en neer vanuit ’t Gooi maar zien te overbruggen. ,,Als ik mijn hoofd naar links draaide, kwam mijn elleboog er bij het rechterraam uit.”

Ook bijzonder: de blijdschap die hij voelde toen hij in zijn eerste week als Ajax-doelman meteen een vinger brak. ,,Kon ik tijdens mijn revalidatie tenminste een beetje naar het Ajax-niveau toegroeien.” En vanzelfsprekend komt ook de term ‘pizzakeeper’ weer voorbij, die hij al jaren als geuzennaam omarmt. ,,Supporters hadden geen idee wie de spits van Heerenveen was, maar begon met ze over de reservekeeper van Ajax of FC Utrecht en ze zongen spontaan Het Pizzalied.”

Nu, vijf jaar nadat hij is afgezwaaid als prof, volgt Verhoeven het betaald voetbal nog maar mondjesmaat. Hij gaat er thuis in Bussum in elk geval niet voor op de bank zitten, zegt hij. ,,Thuisblijven doe ik alleen voor Max Verstappen en de Formule 1. In die sport kan ik echt helemaal opgaan.”

En verder brengt de man die als Ajacied ooit op één wedstrijdformulier stond met Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic, vooral veel tijd door in de speeltuin. ,,Ik heb een geweldige tijd gehad als doelman, heb met mijn clubs alle denkbare prijzen gewonnen, maar het voetbal missen? Nee. Ik heb het geweldig naar mijn zin nu.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.