De vergeten WK-finale van Oranje uit 1975: ‘We kwamen strontziek thuis’

Ze zien zichzelf nog zitten in die Duitse vrachthelikopter na de verloren finale op het WK voor militairen. Alsof Ad Krijnen (67) en Eus Marijnissen (67) op 12 juli 1975 in een film zaten. De voetballers uit Oosterhout en Uden waren al ziek van de 1-0 nederlaag tegen Duitsland en toen kwam daar de vraag hoe ze naar huis wilden: een urenlange busrit of één uur in een oude heli? De spelers van kozen ervoor om te vliegen, en dat hebben ze geweten. ,,Dat ding maakte een lawaai, niet normaal. Na twintig minuten lag de helft te kotsen, we kwamen strontziek thuis”, zegt Marijnissen. En Krijnen, met een lach: ,,Zo'n ding zie je nu nog weleens in van die oude legerfilms op tv.”