De verjaardag van... John de Bever: ‘Hoop dat iedereen een beetje positief kan zijn nu’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: John de Bever (55), voormalig zaalvoetbalinternational en nu vooral bekend als volkszanger. We stellen hem vijf vragen.

Ha John, van harte gefeliciteerd! Hoe vier je het?

,,Ja bedankt! Ik ben blij dat ik 55 ben geworden. Het is een trieste tijd, het is heel raar om in deze tijd jarig te zijn. Maar het is jammer genoeg niet anders, het is zoals het is. We moeten toch een beetje positief blijven. Als we ook nog in een negatieve spiraal gaan zitten, dan gaat het helemaal verkeerd. Ik loop nu vooral veel met de honden, nog meer dan normaal. Gelukkig is het ook prachtig weer, dat scheelt ook een hoop, maar alles komt wel weer goed. Ik ben een positief ingesteld persoon en ik hoop dat iedereen dat een beetje kan zijn in deze periode.”

Hoe kijk je terug op je zaalvoetbalcarrière? Volg je het nog een beetje?

,,Ja, ik volg het voetbal zeker nog. Ik heb natuurlijk ook lang betaald voetbal in België gespeeld, in de tweede en derde nationale. Maar met zaalvoetbal ben ik ooit de beste van de wereld geweest, ook al is dat al weer lang geleden. Ik voetbal ook nog wel elke week bij ons in het dorp. En veldvoetbal ja, dat volg ik nog elke week, als supporter van Feyenoord zeker.”

Wat is jouw mening over het vervolg van de eredivisie?

,,De voetballers hebben uiteindelijk drie à vier maanden binnen gezeten. Ik denk dat ze het gewoon deze zomer uit moeten spelen, maar wel als het verantwoord is. En als het kan het liefst gewoon met supporters. Over een paar maanden moet het wel over zijn, hoop ik. En dan moet het volgende seizoen desnoods maar wat later beginnen. Of ze maken deze competitie gewoon iets sneller af, twee wedstrijden in de week moet geen probleem zijn. Ze hebben pauze zat gehad, dus even gas er op, even vakantie en dan doorknallen met het nieuwe seizoen.”

Na je voetbalcarrière is zingen je grote passie geworden. Houdt dat jou vooral bezig nu?

,,Ja ik begon eigenlijk al vroeg met zingen, op mijn veertiende. Maar toen dacht ik, ik ga eerst voetballen en daarna ga ik weer zingen. En toen heb ik natuurlijk geluk gehad met Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. dat kon ik van tevoren ook niet bedenken. Normaal zing ik elk weekend, maar voor de komende drie maanden is alles afgebeld. Ik zou veel optreden rondom het EK en het vrouwenvoetbal, maar die optredens zijn er de komende tijd gewoon niet. Maar ik vind het niet heel erg. Gezondheid gaat boven alles en dat vind ik belangrijker dan zingen. Zingen komt wel weer en dan zingen we weer met z'n allen Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Het is niet anders.”

Nog één extra vraag: je hebt ook een nieuwe single uitgebracht vandaag. Hoe heb je dat gedaan in deze tijd?

,,Dat komt ook een beetje door deze tijd. Jij wel gaat over de liefde, want liefde overwint toch alles. Het was eigenlijk gepland voor na de zomer, maar ik vond dat we het liedje beter nu uit konden brengen. Mensen kunnen het ook gratis downloaden op mijn site, zo probeer ik de mensen toch een beetje een hart onder de riem te steken.”