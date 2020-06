De verjaardag van... Peter Houtman (63): ‘Ik voel me nog een jonge hond van dertig’

Ben je nog steeds zo doeltreffend als de Peter Houtman van weleer? ,,Nou, ik word wat moeizaam bereikt door mijn ploeggenoten, moet ik je zeggen. Dus ik laat me meestal maar wat terugzakken vanuit de spitspositie, ha. Maar serieus: ik vind het heerlijk, joh. ‘Peet’, zeg ik soms tegen mezelf. ‘Wat is het toch een voorrecht dat je weer helemaal gezond bent’. Ik merk er niks van dat ik 63 ben. Sterker: Ik voel me een jonge hond van dertig. Hopelijk kan ik nog jaren blijven voetballen.”

En als stadionspeaker van Feyenoord? Horen we jouw stem ook de komende jaren nog door de Kuip weergalmen?

,,Zeg je me wat, de Kuip. Ik mis het zo, dat voetbal, die 50.000 die elke keer weer voor zo’n prachtige sfeer zorgen. Voetballen zonder publiek is niks. Dat merk je nu ook weer in de Bundesliga. Het zal een aparte gewaarwording zijn, als ik straks in een leeg stadion de opstellingen sta voor te lezen. Maar goed, de situatie is nu eenmaal zo. En om op je vraag terug te komen: Zo lang ze me niet zat zijn ga ik door, hoor. Het blijft geweldig om als supporter van Feyenoord in dat stadion te mogen staan. Keer op keer snak ik weer naar die Kuip.”