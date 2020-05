De verjaardag van… Romeo Castelen: ‘Ik koester liever het mooie’

Van harte, Romeo! Romeo Castelen: ,,Ja, dankjewel. Weer een jaartje erbij, hè. Dat is iets om bij stil te staan. De volgende dag bereiken lijkt immers normaal, maar is het niet. Als er één ding nóg duidelijker is geworden in deze vervelende tijd, is dat het wel. Hopelijk volgen nog vele, gezonde en mooie jaren!”

Je speelde in 2018 je laatste wedstrijd als prof (namens VVV). Hoe ziet het leven van Romeo Castelen er tegenwoordig uit? ,,Dat is een leven met wat meer vrije tijd. Toch ben ik nog altijd nadrukkelijk bij het voetbal betrokken. Als zaakwaarnemer begeleid ik jonge, talentvolle spelers. Jongens als Evert Linthorst en Simon Janssen (VVV) bijvoorbeeld. Hen wegwijs maken in het voetbal, ze adviseren; dat vind ik oprecht hartstikke leuk om te doen. Ik ben achttien jaar prof geweest. Ik weet dus wel een beetje hoe het werkt in de voetballerij. Over die voetballerij gesproken: nog altijd kijk ik met heel veel plezier en voldoening terug op die tijd. Ik heb giga, giga genoten.”

Je speelde voor onder meer Feyenoord, HSV en het Nederlands Elftal. Wat waren voor jou nou dé hoogtepunten in die jaren?

,,Poeh, vraag je me wat. Zoveel eigenlijk. Het eerste divisie-kampioenschap met ADO Den Haag in 2003 is me heel dierbaar, juist omdat de club toen al elf jaar in de eerste divisie speelde. Opgeroepen worden voor het Nederlands Elftal nadat ik net één wedstrijd had gespeeld voor Feyenoord; ook prachtig. Voetballen voor HSV in die heerlijke stad Hamburg, waar ik nog altijd veel ben… Echt, ik heb zoveel prachtige dingen beleefd. En dan vergeet ik nog bijna mijn mooie avonturen in Azië en Australië. Niet iedereen kan zeggen dat hij vrienden in Zuid-Korea en in China heeft, denk ik, haha. Generatiegenoten als Nigel de Jong en Robin van Persie hebben bij grotere clubs gespeeld, maar ik ben hartstikke tevreden met wat ik bereikt heb.”