De verjaardag van… Sherida Spitse: ‘Ik moest eerst tien dagen in quarantaine voordat ik mocht trainen’

Hoe was dat, om na een lange tijd weer bezig te zijn op het veld?

,,Dat was prima. Het was leuk om weer actief bezig te zijn. Wij mogen hier ook al met contact trainen, dus dat is perfect. Ik ben gisteren begonnen, maar het team is sinds maandag al bezig. Ik moest namelijk tien dagen in quarantaine toen ik hier terug kwam. Ik zat eerst een lange periode in Nederland namelijk. Wij zijn midden mei ongeveer terug naar Noorwegen gegaan, maar toen moesten we eerst dus nog in quarantaine voordat ik weer het veld op mocht.”



Jij hebt twee jonge kinderen, dus in de tijd zonder voetbal heb jij je denk ik niet verveeld?

,,Nee zeker niet, haha. In dat opzicht was het wel lekker, heel de tijd met de kinderen thuis. En ook met mijn vrouw Jolien natuurlijk. Ik ben nog nooit zo veel thuis geweest. We zijn, zoals de meeste mensen, veel met ons huis bezig geweest. Dingen in de tuin gedaan. Alles in het huis is wel af nu. Dat is wel een voordeel, anders was dat niet gebeurd.”