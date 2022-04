De verwachte opstellingen van Ajax, Feyenoord, PSV en de overige eredivisieclubs

De ontknoping van de eredivisie nadert en er is nog helemaal niets beslist. Zowel bovenin als onderaan is het nog ontzettend spannend en elk puntje kan het verschil zijn tussen de titel of een teleurstelling en tussen lijfsbehoud en degradatie. Bekijk hieronder de vermoedelijke opstellingen en het blessurenieuws van de clubs aan de vooravond van speelronde 31.

FC Utrecht - NEC (Vrijdag 20.00 uur)

Bijzonderheden FC Utrecht: Nadat hij in de voorbereiding op het seizoen al een zware knieblessure opliep, is Tommy St. Jago (22) opnieuw lang uit de running met een kniekwetsuur. Binnenkort wordt hij geopereerd. ,,Dat was heftig nieuws”, aldus trainer Rick Kruys. ,,Er kwam veel verdriet bij kijken, helemaal omdat Tommy al een aantal flinke blessures heeft gehad.” Verder zijn Bart Ramselaar, Sander van de Streek, Mark van der Maarel, Mimoun Mahi, Naoki Maeda en Henk Veerman afwezig.



Bijzonderheden NEC: NEC zit dun in de aanvallers. Ook Magnus Mattsson is weggevallen. Hij liep tegen Ajax een knieblessure op en is mogelijk voor de rest van dit seizoen uitgeschakeld. Wilfried Bony komt dit seizoen waarschijnlijk sowieso niet meer in actie door een hamstringblessure. Ali Akman is nog voor één duel geschorst. Ook Edgar Barreto (knieblessure) en Cas Odenthal (liesblessure) ontbreken tegen FC Utrecht.

Volledig scherm De opstelling van NEC tegen FC Utrecht. © AD Volledig scherm De opstellingn van FC Utrecht tegen NEC. © AD

Ajax - PEC Zwolle (Zaterdag 18.45 uur)

Bijzonderheden Ajax: De ziekenboeg van Ajax telt bij het ingaan van de laatste vier speelronden een waslijst aan absenties en/of vraagtekens. Van verdedigers Mazraoui, Martínez en Rensch kon trainer Ten Hag vorige week niet zeggen of ze het thuisduel met PEC gingen halen. Tegen NEC vielen bovendien Schuurs en Berghuis uit met (knie)klachten. Antony, Klaiber en Schuurs doen sowieso niet mee tegen PEC.

Bijzonderheden PEC Zwolle: PEC Zwolle hoopt zaterdagavond te kunnen stunten tegen Ajax in Amsterdam. Dat moet trainer Dick Schreuder mogelijk doen zonder verdediger Mees de Wit en spits Oussama Darfalou. Beide spelers moesten afgelopen week met een blessure gewisseld worden in de wedstrijd tegen RKC, maar trainden vrijdag wel mee.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van PEC Zwolle tegen Ajax. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Ajax tegen PEC Zwolle. © AD

Heracles Almelo - FC Twente (Zaterdag 20.00 uur)

Bijzonderheden Heracles Almelo: Heracles kan nog altijd niet beschikken over Janis Blaswich en Orestis Kiomourtzoglou. Giacomo Quagliata is er weer bij, hij miste het duel tegen FC Groningen wegens een liesblessure.



Bijzonderheden FC Twente: Daan Rots, Wout Brama en Kik Pierie ontbreken tegen Heracles vanwege blessures. FC Twente wacht al sinds 2014 op een zege bij de buurman.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van FC Twente tegen Heracles Almelo. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Heracles Almelo tegen FC Twente. © AD

Sparta - AZ (Zaterdag 21.00 uur)

Bijzonderheden Sparta: De nieuwe Sparta-trainer Maurice Steijn, die verdediger Mica Pinto en aanvaller Mario Engels mist, wil zaterdag winnen van AZ. Om die reden kiest de deze week begonnen Hagenaar vermoedelijk voor een iets aanvallender ingesteld elftal dan zijn voorganger Henk Fraser.



Bijzonderheden AZ: AZ kan tegen Sparta weer beschikken over Dani de Wit die in het vorige duel met Heerenveen nog uitviel met een blessure. De Wit trainde deze week een keer met de groep mee. Reservekeeper Verhulst is er niet bij tegen Sparta. Hij raakte geblesseerd op de training. Hobbie Verhulst is zaterdag niet beschikbaar voor AZ.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van AZ tegen Sparta. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Sparta tegen AZ. © AD

Heerenveen - Cambuur (Zondag 12.15 uur)

Bijzonderheden Heerenveen: Trainer Ole Tobiasen heeft in de achterhoede weer wat te kiezen omdat Ibrahim Dresevic en Rami terugkeren van een schorsing. Ook Joost van Aken kan weer spelen. Of Tobiasen zelf zondag op de bank zit, is nog twijfelachtig. De oefenmeester heeft corona. Pawel Bochniewicz is er niet bij vanwege een knieblessure.



Bijzonderheden Cambuur: Het is nog de vraag wie er in de Friese derby tegen Heerenveen op doel staat. Pieter Bos verving Sonny Stevens de laatste weken goed maar Stevens is nu weer hersteld van zijn blessure. Sekou Sylla is geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart tegen PSV en wordt vervangen door David Sambissa. Uiteraard is er een basisplaats voor geboren Heerenvener Doke Schmidt als rechtsback. Maxim Gullit, Tom Boere en Bangura zijn geblesseerd.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Cambuur tegen Heerenveen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Heerenveen tegen Cambuur. © AD

Go Ahead Eagles - Vitesse (Zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Go Ahead Eagles begint incompleet aan de thuisbeurt tegen Vitesse. Voor het duel met de geplaagde Arnhemmers mist de Deventer ploeg vier spelers. Nadat vorige week Giannis Botos en Jay Idzes zich al had gemeld in de ziekenboeg met een enkelkwetsuur, kwam daar deze week de zieke verdediger Cuco Martina bij. Ook Frank Ross ontbreekt. De Schot is terug naar zijn vaderland vanwege trieste familieomstandigheden.



Bijzonderheden Vitesse: Thomas Letsch moet puzzelen bij Vitesse. De Duitser mist liefst acht spelers. Daarbij is Thomas Buitink met griepverschijnselen dan nog een twijfelgeval. Met alle wijzigingen start Riechedly Bazoer vermoedelijk op het middenveld. Jacob Rasmussen, Matus Bero en Sondre Tronstad zijn geschorst. Nikolai Baden Frederiksen (enkel), Maximilian Witek (schouder), Jeroen Houwen (jukbeen) en Yann Gboho (lies) zijn geblesseerd. Dominik Oroz is er niet vanwege zijn dienstplicht in Oostenrijk.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Go Ahead Eagles tegen Vitesse. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse tegen Go Ahead Eagles. © AD

PSV - Willem II (Zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden PSV: PSV wil geen punten meer morsen om de competitie nog tot het laatst spannend te kunnen houden. Tegen Willem II zijn er opnieuw de nodige afwezigen en daarom zitten de youngsters Jenson Seelt en Dennis Vos bij de selectie van Roger Schmidt. Thomas, Mwene, Obispo en Boscagli spelen allemaal niet vanwege knieproblemen. Madueke en Vertessen zijn ook nog niet fit. Ramalho en Mauro zijn twijfelgevallen.



Bijzonderheden Willem II: Willem II verloor zijn laatste 10 uitwedstrijden in de eredivisie. Alleen tijdens een recordreeks van 15 opeenvolgende verliespartijen buiten Tilburg tussen november 2009 en september 2010 verloor de ploeg meer uitduels op rij in de eredivisie.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van PSV tegen Willem II. © AD

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Willem II tegen PSV. © AD

Fortuna Sittard - Feyenoord (Zondag 16.45 uur)

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Fortuna Sittard treedt zondagmiddag tegen Feyenoord aan zonder verdediger George Cox. Hij is geblesseerd. Verder lijkt coach Sjors Ultee tegen de Rotterdammers vast te houden aan de ploeg die de laatste weken uiterst succesvol is. Bij een zege op de roodwitten is handhaving nagenoeg zeker voor de Limburgers.



Bijzonderheden Feyenoord: Pas op het laatste moment beslist trainer Arne Slot of hij spelers rust geeft tussen de twee wedstrijden met Olympique Marseille door. Feyenoord heeft niet te maken schorsingen voor het duel met Fortuna, maar Marcos Senesi en Tyrell Malacia staan wel ‘op scherp’. Jens Toornstra en Justin Bijlow zijn nog altijd geblesseerd.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Feyenoord tegen Fortuna Sittard. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Fortuna Sittard tegen Feyenoord. © AD

RKC Waalwijk - FC Groningen (Zondag 20.00 uur)

Bijzonderheden RKC Waalwijk: De wedstrijd staat in het teken van Villa Pardoes. RKC draagt speciaal daarvoor ontworpen shirts, die voor dat goede doel geveild zullen worden. Sebbe Augustijns, David Min, Dario van den Buijs en Jens Odgaard zijn afwezig.



Bijzonderheden FC Groningen: Neraysho Kasanwirjo komt terug van een schorsing en mag meteen weer vanaf het begin spelen. Verder lijkt het duel bij RKC voor Mike te Wierik te vroeg te komen en lonkt weer een basisplaats voor Marin Sverko. FC Groningen verloor de laatste drie wedstrijden op rij. De laatste uitzege in Waalwijk dateert van 2006. Radinio Balker, Tomas Suslov en Jan Hoekstra zijn geblesseerd.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van FC Groningen tegen RKC Waalwijk. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van RKC Waalwijk tegen FC Groningen. © AD