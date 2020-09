De Vrij haakt geblesseerd af bij Oranje, Dumfries nog een vraagteken

TOP Oss verwelkomt nieuwe voorhoede­spe­lers, maar ziet Çelik vertrekken

31 augustus De nood bij TOP Oss om renderende spelers in de voorhoede is nog wat hoger geworden door het aanstaande vertrek van Cihat Çelik. De geboren Ossenaar is momenteel in Turkije, waar hij nagenoeg rond is met een Turkse club. Welke dat is, hoopt hij desgevraagd later deze week te kunnen vertellen.